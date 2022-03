Bundesliga

Arminia Bielefeld meldet vor BVB-Spiel Corona-Infektionen

Stand: 08.03.2022, 12:35 Uhr

Arminia Bielefeld muss in der Vorbereitung auf das nächste Spiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr) bei Borussia Dortmund mehrere Corona-Infektionen verkraften.