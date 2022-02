Fußball

Argentinien schlägt Kolumbien in WM-Qualifikation

Stand: 02.02.2022, 05:19 Uhr

Argentinien hat sich in der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft in Katar mit 1:0 gegen Kolumbien durchgesetzt. Lautaro Martínez von Inter Mailand traf am Dienstag (Ortszeit) in der 29. Minute im Stadion Mario Alberto Kempes in Córdoba aus kurzer Distanz zum Endstand.