Antwi-Adjei wechselt von Paderborn zu Aufsteiger Bochum

In Paderborn spielte der gebürtige Hagener seit 2017. "Er verfügt über Erfahrungen in der Bundesliga und 2. Liga und hat in der aktuellen Saison erneut unter Beweis gestellt, dass er mit seinem Tempo für viele Abwehrreihen ein Problem darstellt", sagte VfL-Manager Sebastian Schindzielorz laut Mitteilung.

dpa | Stand: 26.05.2021, 13:05