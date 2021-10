Andrea Petkovic gewinnt Doppel-Titel in Chicago

An der Seite der 46 Jahre alten Tschechin Kveta Peschke siegte die 34 Jahre alte Darmstädterin im Finale gegen die beiden Amerikanerinnen Caroline Dolehide und Coco Vandeweghe klar mit 6:3, 6:1. Wegen Regens war das Endspiel von den Außenplätzen in die Halle verlegt worden. Für Petkovic, die im Einzel in der zweiten Runde ausgeschieden war, war es der erste Doppel-Titel ihrer bisherigen Karriere.

Im Einzel sicherte sich Garbiñe Muguruza den Titel. Die an Nummer zwei gesetzte Spanierin setzte sich im Endspiel gegen Ons Jabeur aus Tunesien mit 3:6, 6:3, 6:0 durch und feierte ihren zweiten Titel in diesem Jahr. In dieser Woche geht es für die Tennisprofis beim Masters-1000-Event in Indian Wells weiter.

dpa | Stand: 04.10.2021, 10:54