Ski nordisch Albert Kuchler steigt vorzeitig aus Tour de Ski aus Stand: 04.01.2023 10:49 Uhr

Die deutschen Langläufer müssen bei der Tour de Ski den zweiten Ausfall verkraften. Nach Janosch Brugger, der während der zweiten Etappe am Neujahrstag ausgestiegen war, tritt am heutigen Mittwoch auch Albert Kuchler nicht zur vierten Etappe an, einem 20 Kilometer-Verfolgungsrennen im freien Stil in Oberstdorf.

"Albert Kuchler fühlt sich nicht ganz fit und steigt frühzeitig aus der Tour de Ski aus. Die Entscheidung ist eine Vorsichtsmaßnahme, um die weitere Saison nicht zu gefährden", sagte Teamarzt Alexander Disch in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Kuchler war am Dienstag in einem 10-Kilometer-Klassikrennen als 28. bester Deutscher geworden. Im Gesamtklassement belegte der 24-Jährige aus Lam nach drei Tagesabschnitten Rang 26.

