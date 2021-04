Am Donnerstagabend unterlagen die Berliner vor leeren Rängen in der Arena am Ostbahnhof den Basketball Löwen Braunschweig nach einer schwachen zweiten Hälfte mit 82:87 (36:33). Damit verlor Alba zwei der letzten drei Ligaspiele, bleibt aber Tabellenzweiter.

Bester Berliner Werfer war Luke Sikma mit 19 Punkten. Weil die Gäste verspätet anreisten, begann die Partie erst eine Viertelstunde später als geplant.

dpa | Stand: 22.04.2021, 21:51