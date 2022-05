Transfers

Ablösefrei aus Darmstadt: Union verpflichtet Skarke

Stand: 31.05.2022, 17:59 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat bereits den fünften Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga unter Vertrag genommen. Vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 wechselt Tim Skarke ablösefrei an die Alte Försterei, wie Union am Dienstag mitteilte.