Saisonvorbereitung 30-Minuten-Debüt von Götze bei Eintracht-Test gegen Linz 09.07.2022

Ex-Weltmeister Mario Götze hat sein Debüt beim Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt gefeiert.

Der Neuzugang von der PSV Eindhoven wirkte im torlosen Testspiel gegen den österreichischen Fußball-Bundesligisten Linzer ASK in der zweiten Halbzeit für rund eine halbe Stunde mit. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler deutete seine Qualitäten dabei zumindest an.

Eintracht-Trainer Oliver Glasner setzte in der Partie in Pasching gleich 24 Akteure, darunter sieben Neuzugänge, ein. Die beste Torchance für die Hessen bot sich Flügelflitzer Filip Kostic, der in der 37. Minute nur das Aluminium traf.

Vor dem Anpfiff bekräftigte Glasner erneut, dass er auf den Verbleib des von Juventus Turin umworbenen Serben hofft. "Es gibt allgemein sehr viele Spekulationen über ihn, ich bleibe da aber ganz entspannt. Stand jetzt ist er unser Spieler und ich gehe davon aus, dass er das auch noch länger sein wird", sagte der 47-Jährige dem Pay-TV-Sender Sky und ergänzte: "Aus sportlicher Sicht ist ganz klar: Ich möchte, dass Filip bleibt. Ich würde mir wünschen, dass er auch verlängert, weil wir ihn als Mensch und Fußballer sehr schätzen."