Testspiele 2:2 gegen Zürich: Schalke verpasst Sieg, Polter verletzt Stand: 07.01.2023 16:13 Uhr

Der FC Schalke 04 hat in seinem ersten Testspiel im Trainingslager in der Türkei einen Sieg verpasst. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist kam in Belek im Duell mit dem Schweizer Meister FC Zürich nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus.

Soichiro Kozuki (52. Minute) und Simon Terodde (57.) hatten die Schalker nach dem Pausenrückstand mit ihren Toren in Führung gebracht, nach einem verwandelten Foulelfmeter des FC Zürich in der 89. Minute mussten sich die Königsblauen aber mit einem Unentschieden zufriedengeben.

Die beiden Winter-Zugänge Jere Uronen und Niklas Tauer kamen beide noch nicht zum Einsatz. Stürmer Sebastian Polter wurde nach einem Schlag auf den Oberschenkel nach einer Viertelstunde ausgewechselt und nach dem Spiel mit Verdacht auf eine Knieverletzung ins Krankenhaus gebracht.