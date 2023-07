Tennis-Superstar 20 Jahre nach erstem Titel: Ehrung für Federer in Wimbledon Stand: 04.07.2023 15:01 Uhr

Tennis-Superstar Roger Federer ist in Wimbledon für seine Verdienste um den Rasen-Klassiker geehrt worden. 20 Jahre nach seinem ersten Triumph im All England Lawn Tennis and Croquet Club verfolgte der 41 Jahre alte Schweizer die Partien auf dem Centre Court von der Royal Box aus.

Als Federer die Tribüne betrat, wurde er von den rund 15.000 Zuschauern mit Ovationen empfangen. Federer hat Wimbledon in seiner Karriere achtmal gewonnen und ist damit Rekordsieger in London. Letztmals holte er den Titel vor sechs Jahren. Im vergangenen Jahr beendete Federer seine Karriere wegen einer Knieverletzung.