1. FC Köln verpflichtet Meistertorwart Schwäbe

Der 26-Jährige unterschrieb beim dreimaligen deutschen Meister einen Vertrag bis 30. Juni 2024, teilte der Verein wenige Stunden vor der offiziellen Vorstellung von Trainer Steffen Baumgart mit.

Der 1,90 große Schwäbe, geboren im hessischen Dieburg, soll offenbar Stammkeeper Timo Horn Konkurrenz machen. "Marvin hat sich in den letzten Jahren beständig entwickelt und kommt mit einem Titel im Gepäck zu uns. Er wird die Aufgabe daher mit Selbstvertrauen angehen und sich im Idealfall mit Timo gegenseitig zu Bestleistungen antreiben", erklärte Kölns Sportchef Jörg Jakobs.

Der 28-jährige Horn ist seit 2002 im Verein. Der einstige Junioren-Nationalkeeper und Olympia-Zweite von 2016 musste in der vergangenen Saison, in der Köln erst in der Relegation den Klassenerhalt gesichert hatte, wiederholt Kritik an seinen schwankenden Leistungen einstecken. "Ich wollte unbedingt zurück nach Deutschland und freue mich sehr, dass ich jetzt bei einem super Club in einer wunderschönen Stadt unterschreiben konnte. Dazu hat man mir eine sehr gute Perspektive aufgezeigt und die Chance auf einen fairen Konkurrenzkampf", sagte Schwäbe laut Clubmitteilung.

dpa | Stand: 01.07.2021, 10:44