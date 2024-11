Formel 1 in Las Vegas Wenn Norris mitspielt - Matchball für Verstappen Stand: 22.11.2024 17:00 Uhr

Nach einer wilden Formel-1-Saison steht Max Verstappen vorzeitig vor der Krönung. Um den Titel jetzt schon in Las Vegas (24.11., 7 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) einzufahren, muss aber auch Konkurrent Lando Norris mitspielen.

Lange Zeit hatte es nach solch einem Szenario nun wirklich nicht ausgesehen. Sieben Siege fuhr Verstappen allein in den ersten zehn Saisonrennen ein, sein vierter WM-Titel in Serie schien am 23. Juni, als Verstappen in Barcelona triumphierte, reine Formsache zu sein. Doch dann wurde es noch einmal richtig spannend.

Durststrecke von zehn Rennen sorgte für Spannung

Denn anschließend begann eine Durststrecke bei Red Bull und vor allem auch bei Verstappen, die fast surreal war: Zehn Rennen folgten, kein einziges Mal stand der dreimalige Weltmeister dabei ganz oben auf dem Treppchen. Teilweise wurde er regelrecht gedemütigt. Das gelang vor allem McLaren-Verfolger Lando Norris, dessen einziger Nachteil es in dieser Phase war, dass er in Oscar Piastri einen teaminternen Rivalen hatte, der ihm letztlich möglicherweise entscheidende Punkte wegschnappte. Dazu unterliefen Norris aber auch taktische und fahrerische Fehler.

Piastri gewann die Rennen in Ungarn und Aserbaidschan, Norris ausgerechnet beim Verstappen-Heimspiel in den Niederlanden und in Singapur. Nur zwei Erfolge ausgerechnet in der schweren Verstappen-Krise - das dürfte letztlich zu wenig gewesen sein. Jetzt geht der Brite Norris mit 62 Punkten Rückstand in die letzten vier Rennen, eins davon ist ein Sprintrennen.

Norris muss mindestens drei Punkte mehr holen

Das bedeutet rein rechnerisch: Verstappen kann beim Showdown in Las Vegas seinen vierten WM-Titel klarmachen, auch wenn Herausforderer Norris nach einhelliger Expertenmeinung mit den besseren Siegchancen in die Casino-Metropole geht. Holt Norris mindestens drei Punkte mehr als Verstappen, hat er auch vor den weiteren Rennwochenenden in Katar (29.11. bis 1.12.) und Abu Dhabi (6.12. bis 8.12.) noch theoretische Chancen auf seinen ersten WM-Titel.

Da es für einen Sieg in der Formel 1 25 Punkte gibt und für den zweiten Rang nur 18, wäre bei einem Triumph von Verstappen in der Zocker-Welthauptstadt alles klar: Katar und Abu Dhabi wären dann nur noch Schaulaufen.

Mintzlaff ist begeistert

Verstappens oberster Boss, Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, lobt seinen Schützling überschwänglich: "Max Verstappen ist für mich der beste Fahrer der Welt, und das hat er auch in den schwierigen Phasen dieser Saison unter Beweis gestellt. Er hat sein Ziel, Weltmeister zu werden, zu keiner Zeit aus den Augen verloren und ist auf dem besten Weg, den Titel zum vierten Mal in Folge zu gewinnen."

Damit zöge Verstappen mit dem deutschen ehemaligen Red-Bull-Star Sebastian Vettel und dem Franzosen Alain Prost gleich. Mehr Titel holten nur die beiden Rekordchampions Lewis Hamilton und Michael Schumacher mit jeweils sieben sowie der Argentinier Juan-Manuel Fangio mit fünf.

"Als Champion musst du am Limit sein"