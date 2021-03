Nicht schon wieder. "Ich verfalle nicht in Panik. Es könnte besser sein, es könnte aber auch schlimmer sein." Solche Sätze wie nach den Testfahrten in Bahrain musste Sebastian Vettel in den vergangenen Jahren bei der Scuderia sehr oft bemühen. Öfter, als er sich das bei seiner vermeintlichen Traumhochzeit mit Ferrari vor sechs Jahren hätte vorstellen können.

Nur 14 Siege in sechs Jahren

Bei den Roten hat er zwischen 2015 und 2020 genau so viele Siege wie Nullrunden eingefahren: 14. Der angestrebte fünfte Weltmeister-Titel mit dem legendären Formel-1-Rennstall blieb ihm verwehrt, die letzten beiden Jahre waren eine Pleiten-Pech-und-Pannen-Show. Da hätte es eigentlich nicht schlimmer sein können.

Jetzt bei Aston Martin will und muss er neu durchstarten. Das Mercedes-Kundenteam, das aus dem Racing-Point-Rennstall von Milliardär Lawrence Stroll hervorgegangen ist, wollte Vettel unbedingt. Es hat für den Deutschen einen Klasse-Fahrer wie Sergio Perez vor die Tür gesetzt, der in der Szene so wertgeschätzt wird, dass ihm Red Bull für 2021 das zweite Cockpit neben Max Verstappen überreichte.

Erst das Getriebe, dann der Ladedruck

Die Erwartungen an Vettel sind dementsprechend enorm. Doch die Generalprobe ging komplett daneben. Am ersten Testtag bremsten Vettel Getriebeprobleme, er kam gerade mal auf zehn Runden. Auch am Sonntag gab es wieder Rückschläge, diesmal verhinderte ein Ladedruck-Problem an seinem Mercedes-V6-Turbomotor, dass er das volle Programm absolvieren konnte.

Statt an der richtigen Abstimmung feilen zu können, Vertrauen zu seinen neuen Fahrzeug aufzubauen, kassierte Vettel Rückstände zwischen 3,1 Sekunden am ersten Tag, 8,6 Sekunden am zweiten Tag und 6,1 Sekunden am dritten Tag auf die Top-Fahrer Max Verstappen und Valtteri Bottas - drei schallende Ohrfeigen also. Vettel zwang sich schon zu Durchhalteparolen wie: "Ich bin mir sicher, wir sind beim ersten Rennen besser aufgestellt."

Lance Stroll auf Top-Niveau

Das erste Rennen ist wie die Testfahrten in Bahrain, Vettel nimmt also das schlechte oder sogar ganz fehlende Gefühl gleich mit in das erste Wettkampf-Wochende, das am Freitag (26.03.21, Live-Ticker bei sportschau.de) mit dem 1. Training beginnt um am Sonntag (17 Uhr) mit dem Auftaktrennen endet.

Was ihm ein bisschen Hoffnungen machen könnte, ist ausgerechnet die Performance seines neuen Kollegen - und Konkurrenten. Lance Stroll, der Sohn des Team-Teilhabers, hatte am dritten Testtag zwar ebenfalls technische Probleme, war aber zuvor als Zweiter und Dritter auf Augenhöhe mit den Besten, Verstappen und Bottas. Die Pace, um ehrgeizige Ansprüche zu erfüllen, hat Aston Martin also offenbar. Aber hat sie auch Vettel noch?

Damon Hill findet Vettel "besorgniserregend"

Der langjährige Formel-1-Fahrer und jetzige Experte bei Sky Großbritannien, Damon Hill, macht sich angesichts der Körpersprache von Vettel Sorgen: "Ich habe das Gefühl, dass Ferrari Sebastian destabilisiert hat. Manchmal schaue ich ihn an und denke, dass er nicht sehr motiviert oder selbstsicher wirkt - und das ist besorgniserregend."

Hills Fazit klingt dann auch eher nach Hoffnung als nach Überzeugung: "Ich denke, Sebastian kann immer noch viel ausrichten. Und wenn sich ihm die Chance eröffnen sollte, einen Sieg oder Podestplatz einzufahren, dann wird er sicherlich sein Bestes geben."

Vettel verspricht Schumacher Hilfe

Gibt in diesem Jahr sein Debüt in der Formel 1: Mick Schumacher

Ob es noch reicht, wenn Vettel sein Bestes gibt, wird in der Rekordsaison mit 23 geplanten Rennen spannend zu beobachten sein. Sein Bestes weitergeben will er aber auf jeden Fall - an Mick Schumacher. Vettel verspricht: "Mick liegt mir natürlich sehr am Herzen, und wenn ich ihm irgendwie helfen kann, dann werde ich das tun. Es ist doch jede Menge, was da auf ihn einprasseln wird, das erste Jahr ist immer sehr schwer. Ich glaube, dass sein neues Team nicht über endlose Ressourcen verfügt. Also wird es für ihn schwer, weit nach vorne zu stoßen."

Das Schöne für Schumacher und der in der kommenden Saison entscheidende Unterschied zu Vettel ist: Vorne reinzustoßen erwartet auch niemand vom Haas-Ferrari-Rookie.

"Möglichst viel lernen und aufsaugen"

Sein Teamchef Günter Steiner stellte bereits mehrfach klar, dass die Saison 2021 mit den beiden Neulingen Mick Schumacher und Nikita Mazepin als Übergangsjahr betrachtet wird: "Sie sollen sich einfahren und möglichst viel lernen und aufsaugen. Mit den Regeländerungen, die 2022 in Kraft treten, wollen wir dann mehr erreichen."

Steiner geht so weit, dass "wir es schaffen möchten, Mick Schumacher zum Weltmeister zu machen" . Aber er fügt gleich hinzu: "Irgendwann. Vielleicht dann nicht mehr bei uns, entscheidend ist, dass er dann im richtigen Auto sitzt. Vom Speed und von den Erfahrungen, die er jetzt sammelt, kann es eines Tages möglich werden." Mit einem 14. Platz bei den Tests am zweiten Tag deutete sein Youngster sein Potenzial erstmals an, phasenweise war er mit Platz 14 und zwei Sekunden Rückstand auf die Spitze schneller unterwegs als Vettel.



Schumacher will "hoffentlich ein paar Punkte"

Wenn man Mick Schumacher zuhört, scheint Steiners Taktik, ihm den Druck weitgehend zu nehmen, voll aufzugehen. Der 21-Jährige klingt begeistert, voller Vorfreude und nicht nervös: "Ich fühle mich gut, ich fühle mich bereit. Ich kann nicht sagen, was diese Saison passieren wird, aber ich weiß, dass ich alles tun werde, was ich kann, dass es gut wird und ich hoffentlich ein paar Punkte holen kann." Ein paar Punkte - das wird bei Sebastian Vettel sicher nicht reichen. Da sollen es schon eher ein paar Siege sein.

Stand: 23.03.2021, 02:39