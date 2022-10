GP von Mexiko - 14. Streich Verstappen rast auch in Mexiko zum Sieg Stand: 30.10.2022 22:43 Uhr

Weltmeister Max Verstappen lässt nicht locker. Auch beim Großen Preis von Mexiko holte sich der Niederländer den Sieg und stellte einen Formel-1-Rekord auf. Sebastian Vettel und Mick Schumacher landeten weit hinten.

In Mexiko City sicherte sich Verstappen am Sonntag (30.10.2022) im 20. Rennen der Saison den 14. Sieg. Mehr Siege in einer Saison schaffte noch kein Formel-1-Pilot. Platz zwei ging an Lewis Hamilton (Mercedes) vor Sergio Perez im zweiten Red-Bull-Boliden.

"14 Siege, was für eine Saison", funkte Verstappen nach der Zieldurchfahrt an seine Crew. Schumacher (2004) und Vettel (2013) kamen in ihren besten Jahren auf je 13 Siege. Die Rekorde sind aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Rennen in einem Jahr allerdings nur bedingt vergleichbar. 2004 hatte es 18 Rennen gegeben, 2013 waren es 19, die laufende Saison endet nach 22 Rennen in Abu Dhabi.

Vettel und Schumacher abgeschlagen

Perez rückte durch seinen Podestplatz in der Fahrerwertung auf Rang zwei vor. Verstappen stand bereits vorher als alter und neuer Weltmeister fest. Für die deutschen Piloten gab es dieses Mal nichts zu holen. Sebastian Vettel (Aston Martin) als 14. und Mick Schumacher im Haas als 16. wurden jeweils überrundet.

Die letzten beiden Rennen der Formel-1-Saison steigen am 13. November in Brasilien und am 20. November in Abu Dhabi.