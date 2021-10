"Lando ist so jung, er hat noch so viele Siege vor sich" , sagt jemand, der es wissen muss. Sir Lewis Hamilton, siebenmaliger Weltmeister und 100-maliger Grand-Prix-Sieger, war einer von vielen, die vor zwei Wochen in Sotschi mit dem jungen Briten litten. Der 21-Jährige fuhr seinem ersten Triumph in der Königsklasse entgegen, bis in den finalen Runden Regen einsetzte und Norris gemeinsam mit seinem Team eine kapitale Fehlentscheidung bei der Reifenwahl traf. Lehrgeld, auf das der Wunderknabe, der sich durch sämtliche Nachwuchsklassen siegte und bereits mit 19 Jahren in die Formel 1 aufstieg, gern verzichtetet hätte.

Nahc vier Podestplätzen der erste Sieg?

Neben persönlichen Highlights - vier Podestplätze und eine Pole Position holte Norris in diesem Jahr - geht es für den jungen Mann aus Bristol auch darum, beim 16. Saisonlauf auf der "echten Fahrerstrecke" in Istanbul (10.10.21, 14.00 Uhr, Liveticker bei sportschau.de) mit McLaren den dritten Platz hinter Mercedes und Red Bull in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft abzusichern. Norris ist aktuell Vierter in der Fahrerwertung mit 139 Zählern, hinter Hamilton (246,5), Verstappen (244,5) und Valtteri Bottas (151). Und vor dem zweiten Red-Bull-Piloten Perez, den Ferrari-Fahrern und Teamkollege Daniel Ricciardo.