Formel 1 Leclerc hält Verstappen in Spielberg in Schach 10.07.2022

In Österreich schnappt Ferrari-Pilot Charles Leclerc Weltmeister Max Verstappen den Sieg weg. Für Mick Schumacher geht es wieder in die Punkte.

Beim Großen Preis von Österreich hat Ferrari den zweiten Sieg in Folge geholt. Nach dem Triumph von Carlos Sainz in Großbritannien holte am Sonntag (10.07.2022) Teamkollege Charles Leclerc in Spielberg Platz eins.

Weltmeister Max Verstappen blieb nach dem Sprintsieg am Vortag lediglich Platz zwei. Sainz lag als Dritter lange Zeit mit in der Spitzengruppe, schied aber wegen eines Defekts in Runde 57 von 71 aus. Deshalb ging der dritte Podiumsplatz an Lewis Hamilton im Mercedes.

Schumacher wieder in den Top Ten

Mick Schumacher legte nach Platz acht in Silverstone den nächsten starken Auftritt hin, landete im Haas-Boliden auf Rang sechs und erneut in den Punkten. Sebastian Vettel spielte dieses Mal im Aston Martin keine Rolle und wurde mit einer Runde Rückstand 17.

In der Fahrerwertung bleibt Verstappen im Red Bull auf Rang eins (208 Punkte). Leclerc (170 Punkt) schob sich durch seinen dritten Saisonerfolg auf Platz zwei vor, hat 38 Punkte Rückstand auf den Niederländer.

Leclerc: "Müssen so weitermachen"

"Es war ein wirklich gutes Rennen", sagte Leclerc und fügte mit Blick auf seine lange Durststrecke hinzu: "Diesen Sieg habe ich wirklich gebraucht. Wir haben gezeigt, dass wir die Pace im Auto haben. Jetzt müssen wir so weitermachen."

Verstappen erklärte: "Es war ein schwieriger Tag. Wir hatten einige Probleme mit den Reifen. Der zweite Platz ist unter diesen Umständen ein gutes Ergebnis für uns."

Verstappen zunächst beim Start vorn

Beim Start hatte Verstappen zunächst seine Führung vor dem Ferrari-Duo gehalten. Unter dem Jubel der großen niederländischen Fangemeinde unter den 100.000 Zuschauern zog der Weltmeister durch orange Rauchschwaden davon.

Aber schnell zeigte sich, dass Leclerc den stärkeren Wagen hatte. In der zwölften Runde übernahm er schließlich die Führung. Red Bull wählte daraufhin eine neue Strategie, holte Verstappen früh zum Reifenwechsel.

Ferrari muss zum Schluss zittern

Er fiel zurück, war als Dritter nun aber deutlich schneller als die beiden Ferraris an der Spitze. Als Leclerc und Sainz kurz vor der Rennhalbzeit ebenfalls stoppten, ging Verstappen daher zunächst vorbei. Leclerc konnte sich aber auf die Geschwindigkeit seines Ferrari verlassen, ging recht schnell vorbei, der Ablauf wiederholte sich auch nach dem jeweils zweiten Stopp.

Erst am Ende wurde es etwas kniffelig, als Leclerc Probleme mit dem Gaspedal meldete und Verstappen Stück für Stück näher rückte. Doch der Ferrari-Pilot hielt die Position und siegte mit hauchdünnen 1,532 Sekunden Vorsprung.