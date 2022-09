Formel 1 in Zandvoort Verstappen triumphiert auch in der Heimat Stand: 04.09.2022 16:41 Uhr

WM-Spitzenreiter hat auch den Formel-1-Grand-Prix in seiner Heimat Niederlande gewonnen und die Gesamtführung weiter ausgebaut. Starker Zweiter: George Russell.

Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) hat am Sonntag (04.09.22) sein Heimspiel in Zandvoort gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung weiter ausgebaut. Für Verstappen war es der zehnte Sieg im 15. Saisonrennen und der vierte in Folge.

Russell und Leclerc auf den Plätzen

Auf den Plätzen zwei und drei folgten George Russell (Großbritannien) im Mercedes und Charles Leclerc (Monaco) im Ferrari. Mick Schumacher im Haas und Sebastian Vettel (Heppenheim/Aston Martin) landeten auf den Plätzen 13 und 14. Das nächste Rennen findet am kommenden Wochenende in Monza statt.