Die Bosse poltern, die Fahrer nicht

Die Fahrer scheinen sich mehr auf ihre sportliche Auseinandersetzung zu konzentrieren und die Scharmützel ihren Chefs zu überlassen. Wolff kündigte nach dem Brasilien-Wochenende in Richtung Red Bull an, dass er jetzt das Visier hochklappe: "Ich war immer sehr diplomatisch darin, wie ich Dinge diskutiere. Aber die Diplomatie hat geendet." Von den Piloten sind derlei Sprüche nicht zu hören.

Apropos Piloten: Vorteile auf den Wüstenstrecken für den ein oder anderen Piloten sind kaum auszumachen. Zu Saisonbeginn in Bahrain siegte Hamilton, Verstappen kam hinter ihm nur hauchdünn mit weniger als einer Sekunde Rückstand ins Ziel. Das Saisonfinale 2020 in Abu Dhabi entschied wiederum Verstappen für sich. Der Kurs in Katar ist für beide Piloten neu, sie kennen ihn allenfalls aus dem Simulator.

Nicht nur die größere Power ihrer Rennwagen entscheidet über ihren Erfolg auf dem Losail International Circuit (und zwei Wochen später auf dem ebenfalls unbekannten Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien), sondern auch die Lern- und Anpassungsfähigkeit der Fahrer. Wer den Kurs besser "lesen" kann, hat im Duell um den WM-Titel enorme Vorteile.

Harte Zweikämpfe sorgen für die größte Spannung

Die größte Spannung in der Formel 1 ging seit jeher von epischen und zumeist auch hart geführten Zweikämpfen um die Weltmeisterschaft aus. Alain Prost und Ayrton Senna in den späten 1980er-Jahren waren sich spinnefeind, Michael Schumacher lieferte sich in den 90ern mit Damon Hill (1994) und Jacques Villeneuve (1997) beinharte Duelle, die durchaus das ein oder andere Mal über das tolerierbare Maß hinausgingen. Zuvor lieferten sich Giuseppe Farina und der legendäre Juan Manuel Fangio in den 50ern packende Duelle. Später bekämpften sich der akribische Arbeiter Niki Lauda und sein Gegenpart, der überaus lebenslustige James Hunt, der 1976, im Jahr von Laudas Horrorunfall, den Titel davontrug.