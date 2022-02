Renndirektor Masi nach Red Bull-Funkspruch: "Verstanden"

Das Mercedes-Team forderte auch nach dem abgelehnten Protest weitere Untersuchungen. Die FIA kündigte an, ihre Ergebnisse am 14. Februar zu präsentieren. Doch nun sickerten bereits vorab neue Erkenntnisse durch: Wie die BBC am Mittwoch (09.02.2022) berichtete, ist der Funkverkehr während der der Safety-Car-Phase ausgewertet worden. Dabei ist ein Funkspruch von Red-Bull-Sportdirektor Jonathan Wheatley an Renndirektor Masi aufgetaucht. Wheatley gab Masi durch, wie er mit den bereits überrundeten Autos verfahren sollte. Was Masi mit einem knappen " Verstanden " beantwortete.

Zuvor war Masi auch schon von Red-Bull-Teamchef Christian Horner per Funk bearbeitet worden. Der Funkverkehr erhärtete nun den Verdacht von Mercedes, die Rennleitung habe die Regeln zum Vorteil von Red Bull ausgelegt und entscheidend in den Rennausgang eingegriffen. Die FIA bestätigte gegenüber der BBC, dass das Material Gegenstand der laufenden Untersuchung sei. Von deren Ausgang dürfte einiges abhängen, zuletzt war in britischen Medien sogar über ein mögliches Karriereende des entthronten, schwer enttäuschten Lewis Hamilton spekuliert worden.