Mick Schumacher wurde bei seinem Formel-1-Debüt im Haas überrundet und war chancenlos. Lewis Hamilton lieferte sich bei seinem Auftaktsieg in die Formel-1-Saison am Sonntag (28.03.2021) einen Thriller-Zweikampf mit Max Verstappen. Sebastian Vettel erlebte bei seinem Einstand für Aston Martin nach einem späten Crash mit Esteban Ocon als Vorletzter ein Debakel.

In einem von Zweikämpfen und Überholmanövern geprägten Großen Preis von Bahrain kam Mick Schumacher als 16. nicht über den letzten Platz hinaus. Hamilton steht nach seinem 96. Karrieresieg im Mercedes vor einem packenden WM-Kampf mit dem zweitplatzierten Verstappen im Red Bull. Sein Stall-Rivale Valtteri Bottas wurde Dritter.

"Wow, was für ein schwieriges Rennen war das? Max saß mir im Genick. Mir ist es gerade noch so gelungen, ihn auf Distanz zu halten" , sagte Hamilton. Verstappen haderte nur kurz: "Es ist sehr, sehr schade, aber wir müssen das Positive sehen. Wir konnten dagegen halten."

Verstappen behauptet die Pole Position

Schumacher kam im unterlegenen Haas von Position 18 aus mühelos weg. Sein russischer Teamkollege Nikita Masepin verlor hingegen schon nach den ersten Metern die Kontrolle und landete im Kiesbett, worauf das Safety Car auf die Strecke kam.

Max Verstappen führt nach dem Start in Bahrain

Auch beim Neustart konnte Verstappen im Red Bull nach seiner vierten Karriere-Pole die Führung vor Hamilton verteidigen. Hinten drehte sich dagegen Schumacher, konnte jedoch weiterfahren. Rund drei Sekunden war er zu diesem Zeitpunkt langsamer als Verstappen. Die wenigen Zuschauer an der Strecke - vom Coronavirus Genesene und Geimpfte - bekamen beim ersten von 23 Events dieser XXL-Saison beste Unterhaltung geboten.

Vettel startet von ganz hinten

Vettel hatte wenige Stunden vor dem Start die nächste bittere Botschaft erhalten: Wegen Missachtens Gelber Flaggen in der ohnehin schon enttäuschenden Qualifikation musste er das Auftaktrennen von hinten in Angriff nehmen.

Vettel setzte auf eine riskante Ein-Stopp-Strategie. Im Mittelfeld leistete er sich im Aston Martin einen sehenswerten Positionskampf mit Fernando Alonso, der nach zwei Jahren Pause sein Comeback bei Alpine gegeben hat, aber wegen eines Defekts vorzeitig seinen Wagen abstellen musste.

Hamilton als erster in der Box

Erstmals in der 2014 eingeläuteten Hybrid-Ära konnte sich Mercedes nicht die Pole für das erste Saisonrennen sichern.

An der Spitze übernahm Mercedes dann aber die Initiative. Als erster Top-Pilot kam Hamilton an die Box und erhielt in der 14. Runde die harten Reifen. Fast drei Sekunden pro Umlauf nahm er Verstappen danach ab. 17,6 Sekunden Vorsprung waren für Verstappen nach seinem Boxenstopp in der 18. Runde nicht genug, um die Führung zu behalten.

Schumacher muss Verstappen passieren lassen

Mick Schumacher beim Großen Preis von Bahrain

Der tapfer kämpfende Mick Schumacher wurde erst von Alpha-Tauri-Fahrer Pierre Gasly überholt, dann bekam er im 31. Umlauf Blaue Flaggen gezeigt und musste den Führenden Verstappen passieren lassen.

Hamilton kam zum zweiten Mal an die Box und versuchte mit harten Reifen Druck zu machen. Verstappen fuhr aber souverän und hielt den Engländer auf Distanz.

16 Runden vor Schluss bekam der Red-Bull-Pilot frische, harte Reifen. Hinter Hamilton fuhr er zurück auf den Asphalt und gab Vollgas. Während Vettel unbedrängt Ocon ins Heck krachte, fuhr Schumacher noch auf den vorletzten Platz. An der Spitze lieferten sich währenddessen Verstappen und Hamilton einen packenden Zweikampf - mit dem besseren Ende für den Briten.

red/sid/dpa | Stand: 28.03.2021, 18:42