Hamilton feierte im drittletzten Saisonrennen einen überlegenen Start-Zielsieg und verkürzte den 14-Punkte-Rückstand auf Max Verstappen im Rennen um die Weltmeisterschaft auf acht Zähler. Verstappen holte sich trotz einer Strafversetzung in der Startaufstellung Platz zwei und den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde und betrieb angesichts der Überlegenheit von Hamilton in Katar Schadenbegrenzung. Mercedes brachte allerdings nur ein Auto ins Ziel und verlor die Führung in der Herstellerwertung.

"Fantastischer Job, Jungs, fantastisch ", lobte Hamilton via Funk, und mit Blick auf den WM-Kampf sagte er: "Wir können es schaffen." Verstappen sagte: "Am Ende auf dem zweiten Platz zu sein und die beste Runde gefahren zu haben, ist sehr schön. Wir wissen, dass es schwer wird bis zum Ende."

Alonso auf dem Podium, Vettel immerhin Zehnter

Rang drei ging an den früheren Weltmeister Fernando Alonso im Alpine, der zuletzt 2014 auf dem Siegerpodest stand. Sebastian Vettel kam zwar hinter seinem Teamkollegen Lance Stroll ins Ziel, sammelte als Zehnter aber immerhin einen WM-Punkt. Mick Schumacher belegte Platz 16 und blieb auch im 20. Saisonrennen ohne WM-Punkte.

Genau ein Jahr vor dem Beginn der Fußball-WM fuhr die Formel 1 erstmals in dem wegen der schwierigen Menschenrechtssituation umstrittenen Wüstenstaat. Ab 2023 gehört Katar für mindestens zehn Jahre fest zum Rennkalender der Motorsport-Königsklasse.

Achter Weltmeistertitel wieder denkbar

Mit mehr als 25 Sekunden Vorsprung kam Hamilton ins Ziel, nur auf der kilometerlangen Geraden bekam der Red-Bull-Pilot den Engländer manchmal kurz zu Gesicht.