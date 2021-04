Rennkalender - Alle geplanten Termine der Formel-1-Saison

23 Rennen sind in der Formel 1 im Jahr 2021 geplant - Rekordzahl! Neu ist das Rennen in Saudi-Arabien, auch einige Ausweichrennstrecken aus der Vorsaison sind wieder mit dabei. Anders als geplant startet die Saison nicht in Australien, sondern in Bahrain. Die Termine im Überblick. | mehr