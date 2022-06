Formel 1 in Kanada Mick Schumacher fährt sein bestes Qualifying Stand: 18.06.2022 23:22 Uhr

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Kanada. Auch Mick Schumacher und Fernando Alonso fuhren herausragend.

Red-Bull-Star Verstappen verwies am Samstag (18.06.2022) im Qualifying in Montreal auf abtrocknender Strecke die beiden Spanier Alonso (Alpine) und Carlos Sainz (Ferrari) auf die Plätze. Für den Niederländer Verstappen ist es die 15. Pole Position seiner Formel-1-Karriere und die zweite der Saison.

"Ich erwarte kein klares Rennen. Aber ich bin superhappy mit der Pole - keine Fehler gemacht, alles richtig entschieden" , sagte Verstappen. Routinier Alonso (40) meinte selbstbewusst: "Ein tolles Gefühl, ein unglaubliches Wochenende. Das Auto war im Nassen mega. Wir werden Max attackieren - in der ersten Kurve schon."

Schumacher starker Sechster

Sein mit Abstand bestes Qualifying in der Formel 1 bestritt Mick Schumacher. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher stellte den Haas auf Rang sechs. Schumacher freute sich: "Es hat sich von der ersten Runde an sehr gut angefühlt. Es macht mir extrem viel Spaß bei solchen Bedingungen. Für das Rennen wäre es natürlich super, in dieser Position zu bleiben."

Verstappens WM-Rivale Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) muss wegen eines Motorwechsels vom 19. Platz in den neunten Saisonlauf am Sonntag (20 Uhr/Live-Ticker bei sportschau.de) starten.

Vettel schafft nicht mal das Q2

Für Sebastian Vettel lief es katastrophal - er schied bereits im ersten Zeitdurchgang aus und verpasste damit das Q2. Auf der nassen Strecke kam der viermalige Formel-1-Weltmeister nicht über den 17. Platz hinaus. "Das kann nicht sein" , funkte Vettel völlig enttäuscht an seine Box und sagte hinterher ratlos: "Keine Ahnung, an irgendetwas muss es gelegen haben. Bis zum Qualifying lief es in Kanada eigentlich gut für uns."