Formel 1 in Spielberg Verstappen gewinnt Quali-Krimi gegen Ferrari Stand: 08.07.2022 19:20 Uhr

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich beim Heimspiel von Red Bull in Spielberg mit hauchdünnem Vorsprung vor den beiden Ferraris die Pole Position gesichert. Mick Schumacher war erneut bester deutscher Fahrer, für Mercedes endete das Sprint-Qualifying mit einer weiteren Enttäuschung.

Verstappen war am Freitag (08.07.2022) eine knappe Zehntelsekunde schneller als Charles Leclerc und Carlos Sainz im Ferrari und sicherte sich damit die Pole Position für den Sprint am Samstag (16.30 Uhr). Im Sprint wird die Startaufstellung für den Grand Prix von Österreich am Sonntag (15.00 Uhr im Live-Ticker) ermittelt.

Verstappen: "Punkte gibt es am Wochenende"

" Wir wissen alle, dass es die Punkte erst am Wochenende gibt ", sagte Verstappen, und es sind besonders viele: Da auch die besten acht des Sprints belohnt werden, sind in Österreich maximal 34 Zähler zu gewinnen. Es kann sich also einiges tun im Klassement, das aktuell deutlich von Verstappen angeführt wird. Der Niederländer (181 Punkte) liegt vor seinem Teamkollegen Sergio Perez (147) und Leclerc (138).

" Erstmal ", sagte Leclerc, " will ich einfach ein sauberes Rennen erleben. Ich hatte jetzt fünf Katastrophen in Folge ." Denn fünfmal wurde er zuletzt wegen technischer Probleme und Fehlern seines Teams um gute Ergebnisse gebracht.

Schumacher im Haas auf Rang acht

In ganz anderer Stimmung war Mick Schumacher angereist, am vergangenen Sonntag hatte er in Silverstone schließlich seine ersten Formel-1-Punkte eingefahren. In Österreich könnten nun gleich die nächsten folgen: Er stellte seinen Haas auf Rang acht und hat damit im Sprint und auch im Grand Prix Chancen auf Zählbares. " Ich denke, dass noch mehr drin war ", sagte Schumacher nach dem Qualifying.

Mercedes nach Doppel-Crash im Kiesbett

Einen kuriosen Doppel-Crash musste Mercedes verkraften: Zunächst landete Rekordweltmeister Lewis Hamilton in der Bande, das Auto musste aus dem Kiesbett geborgen werden - und gleich nach Fortsetzung des Qualifyings rutschte auch George Russell in die Streckenbegrenzung. Letztlich reichte es für Russell und Hamilton zu den Startplätzen fünf und zehn. " Ich bin unglaublich enttäuscht von mir selbst, wir haben um die Top 3 gekämpft ", sagte Hamilton, der zuletzt mit zwei Podestplätzen einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt hatte.

Für Sebastian Vettel schien das Wochenende indes schon am Freitag ruiniert. Selbst mit seiner schnellsten Runde wäre er im ersten Abschnitt gescheitert, diese wurde ihm wegen Missachtens der Streckenbegrenzung aber gestrichen - am Ende stand der 20. und letzte Platz für den Aston-Martin-Piloten. " Wenn wir ehrlich sind, sind wir zu langsam ", sagte er bei "Sky" mit Blick auf den Sprint: " Wir werden wohl nicht durch das Feld pflügen. "