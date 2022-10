Kommentar Zweiter WM-Titel Formel 1 - Diese Saison war eine Verstappen-Show Stand: 09.10.2022 11:21 Uhr

Max Verstappen hat seinen WM-Titel in der Formel 1 erfolgreich verteidigt. Nach dem Drama im Vorjahr ließ der Niederländer diesmal keine Fragen offen: Er ist der verdiente Weltmeister - und wird auch in Zukunft nur schwer zu schlagen sein.

Von Marco Schyns

Der zweite Matchball sitzt. Max Verstappen hat sich am Sonntag (09.10.2022) im Chaos-Rennen in Suzuka zum zweiten Mal in Folge die Krone der Formel 1 aufgesetzt. Dass ein Drama wie in der vergangenen Saison ausbleiben würde, war seit Wochen klar. Im Dezember 2021 entschied sich der WM-Titel in auf den letzten Kilometern in Abu Dhabi.

Dass der Weltmeister nun schon vier Rennen vor Schluss feststeht, erinnert an die Jahre der Hamilton-Dominanz. Und es gehört sicherlich auch zur Wahrheit, dass die schwächelnden Mercedes, vor allem aber die vielen Fehler von Ferrari, ein entscheidender Faktor waren in diesem Jahr. Viel wichtiger aber ist: Der alte und neue Weltmeister ist der Konkurrenz derzeit schlichtweg überlegen.

Formel 1 in 2022: Eine Verstappen-Show

Max Verstappen hat seinen zweiten Formel-1-Titel in beeindruckender Manier eingefahren. Vor allem die Rennen im Sommer hat er derart dominiert, dass es phasenweise quasi keine ernstzunehmende Konkurrenz gab. 2022 war und ist eine Verstappen-Show.

Von Außen betrachtet mag man sich - wie bereits erwähnt - erinnert fühlen an die dominanten Jahre von Hamilton im Mercedes, als dieser zwischen 2014 und 2020 die Rennserie nach Belieben dominierte. Einzig 2016 behielt Nico Rosberg die Oberhand - allerdings ebenfalls im völlig konkurrenzlosen Mercedes.

Ferrari mindestens auf Augenhöhe mit Red Bull

Der Red-Bull-Bolide war in dieser Saison allerdings keineswegs überlegen. Ganz im Gegenteil: Schon der Blick auf die Qualifying-Ergebnisse zeigt, dass Ferrari in Sachen Pace mindestens auf Augenhöhe war und noch immer ist. Neun Mal stand Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf der Pole Position, sein Teamkollege Carlos Sainz zwei Mal. Verstappen ging "nur" fünf Mal von Startplatz eins aus ins Rennen.

Diese Schnelligkeit aber verspielte Ferrari ein ums andere Mal. Mal durch die falsche Rennstrategie, mal durch falsche Reifentaktik und immer wieder auch durch haarsträubende Fehler. Davon profitierte Red Bull - und Verstappen bewies vor allem in den Rennen, dass er in der aktuellen Form nicht nur der aggressivste, sondern schlichtweg der beste Fahrer ist. Er bestimmt die Pace, er gibt den Ton an.

Verstappen kämpft verbissen um jeden Punkt

Wie verbissen der Niederländer, trotz komfortablen WM-Vorsprungs, um jeden Punkt kämpft, zeigte sich zuletzt beim Rennen in Singapur, als er sein Team gleich mehrfach scharf kritisierte wegen einer falschen Taktik im Qualifying. Sein Auto hatte zu wenig Benzin im Tank für eine schnelle letzte Runde. Im Rennen arbeitete er sich einmal mehr nach vorne, ehe ihn ein zu optimistisches Manöver gegen Lando Norris einige Plätze kostete.

Es sollte der Konkurrenz zu denken geben, dass Verstappen die Weltmeisterschaft derart dominieren kann in einer Saison, in der solche Aufholjagden durchaus häufiger vorkamen. Bezeichnend: Beim letzten Rennen vor der Sommerpause (Budapest) fuhr er von Startplatz zehn zum Sieg, beim ersten Rennen danach (Spa) sogar von Startplatz 15. Zwischen dem 23. April (Imola) und dem 11. September (Monza) holte Verstappen zwölf von 15 möglichen Rennsiegen. Das ist pure Dominanz.

Verstappen nach erstem WM-Titel: "Rest ist Bonus"

Mit gerade einmal 25 Jahren schließt Verstappen nun auf zu Formel-1-Legenden wie Jim Clark, Emerson Fittipaldi und Mika Häkkinen, die ebenfalls allesamt zwei WM-Titel gewinnen konnten. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr gab sich Verstappen, ganz untyptisch für ihn, eher bescheiden: "Mein Traum war immer, die WM einmal zu gewinnen. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus."

2022 war Teil eins dieser Bonus-Tour durch die Königsklasse im Motorsport. Und sie hat gezeigt, dass es mehr braucht als ein schnelles Auto, um ihn zu stoppen. Ferrari und Mercedes werden in der kommenden Saison alles daran setzen, Red Bulls Überflieger einzufangen. Aktuell aber führt kein Weg vorbei an Max Verstappen.