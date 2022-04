Leidenszeit mündet in überraschende Stärke

Es war eine Leidenszeit. Ferrari steckte in einer Sackgasse. Erst die neuen Regeln für diese Saison sorgten für eine 180-Grad-Wende und den ersten Leclerc-Sieg seit Monza. Das Wagenkonzept hebt sich von den anderen ab, der Motor hat sich zum stärksten im Feld entwickelt. Auch er sei überrascht, sagte Mattia Binotto. Ein so starkes Auto gleich zu Saisonbeginn hatte der Teamchef der Scuderia nicht erwartet.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Der mittlerweile 52-Jährige hatte den Posten im Januar 2019 übernommen und war zwischenzeitlich für die Performance der Scuderia stark kritisiert worden. Jetzt deutet aber vieles darauf hin, dass Ferrari spätestens Mitte November den ersten WM-Fahrertitel seit Kimi Räikkönens Triumph 2007 feiern könnte.

Ex-Pilot Coulthard verspürt "leichtes Zittern"