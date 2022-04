Weltmeister Verstappen fuhr in der Emilia Romana von Beginn an souverän dem Sieg entgegen und landete am Ende mit deutlichem Vorsprung vor seinem Stallgefährten Sergio Perez.

Leclerc dreht sich von der Strecke

Der in der WM-Wertung nach wie vor Führende Leclerc schien bis acht Runden vor dem Ende mit Rang drei zumindest Schadensbegrenzung zu betreiben, ehe er sich in einer Schikane ohne Feindberührung von der Strecke dreht und in die Seitenbegrenzung einschlug.

Der Monegasse konnte sein Rennen zwar fortsetzen, musste aber einen zusätzlichen Boxenstopp mit Wechsel der Nase einlegen und fiel auf Rang neun zurück. Am Ende konnte er mit frischen Reifen noch ein wenig davon wiedergutmachen und wurde Sechster. Den Podiumsplatz übernahm Lando Norris im McLaren.