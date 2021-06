Nach einem taktischen Geniestreich schnappte sich der Niederländer in Le Castellet mit einem Überholmanöver in der vorletzten Runde noch den Sieg. Hamilton musste sich nach langer Führung geschlagen geben und kam erstmals auf dieser Strecke nur als Zweiter ins Ziel. Dritter wurde der Mexikaner Sergio Perez im zweiten Red Bull. Sebastian Vettel fand sich nach zuletzt Platz zwei in Baku diesmal wieder im grauen Mittelfeld-Alltag wieder, holte als Neunter im Aston Martin aber immerhin zwei weitere WM-Punkte. Mick Schumacher sammelte im unterlegenen Haas als Vorletzter weitere Erfahrungen.

"Wird noch eine aufregende Saison"

"Es war nicht einfach, ich musste auf den letzten Runden noch einige Leute überholen, aber es hat gelangt" , sagte Verstappen. "Ich habe das genossen. Wir kämpfen weiter, das wird noch eine aufregende Saison." Für Hamilton war auch der zweite Rang nach schwierigen Tagen offensichtlich ein Trost. "Wir hatten das ganze Wochenende über Probleme" , sagte er, "dafür ist das ein gutes Resultat. Wir haben auf den Geraden viel auf Red Bull verloren, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen."

Fehler von Verstappen in der ersten Kurve

Bei den zwei Rennen nach der Rückkehr der Formel 1 auf den Circuit Paul Ricard hatte Mercedes nach Belieben dominiert. Hamilton gewann 2018 und 2019 jeweils von der Pole Position. Im Vorjahr war der französische Grand Prix wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Diesmal durften sogar pro Tag 15.000 Zuschauer dabei sein - und die sahen, dass vor allem Hamilton in Training und Qualifikation nicht mit Verstappen mithalten konnte.

Kurz nach dem Start aber verschenkte Verstappen seinen hart erarbeiteten Vorteil auf der Strecke, die Red Bull traditionell weniger liegt. In der ersten Kurve verlor der 23-Jährige die Kontrolle über sein Auto, schlingerte neben die Piste und musste Hamilton passieren lassen. Entsetzt ließ die Red-Bull-Crew in der Garage die zum Klatschen erhobenen Hände wieder sinken. Dahinter änderte sich nicht viel. Bottas setzte als Dritter zur Verfolgung an, Sergio Perez mühte sich im zweiten Red Bull als Vierter um Anschluss an das Spitzentrio.