Formel-1-Teams im Check: Klein gegen groß

Aston Martin - Sebastian Vettel (Startnummer 5, GER) und Lance Stroll (18, CAN) - Motor: Mercedes

Sebastian Vettel erlebte einen schwierigen Start bei Aston Martin, dem Nachfolgeteam von Racing Point. Die Testfahrten vor dem Saisonstart waren geprägt von technischen Problemen, die eleganten Boliden in grün standen häufig in der Garage. Vettel musste - wie jüngst bei Ferrari - wieder erklären, warum es nicht lief bei den Tests und dass man sich in Geduld üben müsse, usw.

Lance Stroll ist und bleibt der "Sohn" des reichen Lawrence Stroll, dem Aston Martin gehört. Stroll gilt als nicht untalentiert, erreichte in seiner vierten Formel-1-Saison 2020 immerhin zwei Podestplätze für das Vorgängerteam.

Prognose: Aston Martin bereichert die Formel 1 sicher durch den schillernden Namen - in der Saison 2021 müssen Vettel und Stroll aber auf glückliche Umstände hoffen, um ab und zu einen Platz auf dem Siegertreppchen zu erreichen. Dabei sollte Sebastian Vettel den jungen Kanadier eigentlich im Griff haben. Sollte. Eigentlich.

Haas - Mick Schumacher (47, GER) und Nikita Masepin (9, RUS) - Motor: Ferrari

Über Mick Schumacher wurde und wird viel geschrieben. Der Sohn von Rennfahrer-Legende Michael Schumacher bringt für Deutschland einen Push für das Interesse an der Formel 1. Wie lange das anhalten wird, dürfte von den Erfolgen von Mick abhängen. Doch Haas kann allenfalls ein Mittelfeld-Auto zur Verfügung stellen, und der junge Schumacher ist als Rookie in seinem ersten F1 -Jahr Lehrling. Und diesen Status billigen ihm auch alle Experten zu.

Nikita Masepin könnte sich schnell das Image des Bad Boy der Formel 1 aneignen. Masepin, schnell und reich, fiel auf seinem Weg in die Formel 1 auch durch Rüpeleien auf - auf und neben der Rennstrecke.

Prognose: Sportlich ist 2021 nichts von Haas zu erwarten. Aber es könnte den ein oder anderen Schenkelklopfer und auch, wenn auch deutlich weniger gewünscht, Aufreger aus dem Hause Masepin geben.

Mercedes - Lewis Hamilton (44, GBR) und Valtteri Bottas (77, FIN) - Motor: Mercedes

Lewis Hamilton ließ sich lange Zeit mit seiner Vertragsverlängerung bei Mercedes. Und dann wurde es am Ende nur ein weiteres Jahr bei Mercedes. Der 35-Jährige bezeugt überall, dass er größten Respekt vor Rekord-Weltmeister Michael Schumacher habe, dessen sieben Titelgewinne "Sir Lewis" 2020 egalisiert hat. 95 Grand-Prix-Erfolge hat Hamilton bereits auf seinem Konto.

Valtteri Bottas scheint sich 2021 in einer besseren Ausgangssituation zu befinden: Bei den Testfahrten kam der Finne offenbar deutlich besser zurecht mit dem neuen Rennwagen als Primus Hamilton. Aber dennoch litt er auch wie sein berühmter Kollege darunter, dass Mercedes wegen technischer Probleme bei den Bahrain-Tests die wenigsten Kilometer aller zehn Teams abspulen konnte.

Prognose: Lewis Hamilton wäre nicht Lewis Hamilton, wenn er nicht mit maximaler Energie a) an der Abstimmung mit seinem Arbeitsgerät und b) am Eintrag in die Motorsport-Geschichtsbücher als Rekord-Weltmeister mit acht Titeln arbeiten würde. Das Duo Mercedes/Hamilton ist auch 2021 wieder Topfavorit auf die WM.

Red Bull - Max Verstappen (33, NED) und Sergio Perez (11, MEX) - Motor: Honda

Max Verstappen präsentierte sich und den Red Bull bei den Testfahrten sehr stark. Der weiterhin hungrige und mit jetzt 23 Jahren erfahrenere und stabilere Niederländer steht weiterhin sehr hoch im Kurs, wenn es um die Experteneinschätzungen zu den besten Fahrern der Formel 1 geht. Und mit Sergio Perez hat Verstappen einen zusätzlichen "Motor" bekommen: einen, der ihn auf der Strecke in den teaminternen Duellen zusätzlich anspornen wird.

Sergio Perez, trotz großen Talents eigentlich schon fast aus der Formel 1 ausrangiert, könnte sich zum Glücksfall für Red Bull und Max Verstappen entwickeln: Der Mexikaner erreichte 2020 Platz vier in der WM-Wertung und feierte dabei einen Saisonsieg. Der kann was. Nicht nur, dass der 30-Jährige Kollege Verstappen herausfordern wird, er ist auch schnell und intelligent genug, um Verstappen möglicherweise im Kampf gegen Mercedes maximal zu unterstützen.

Prognose: Wenn der Mercedes von Lewis Hamilton tatsächlich nicht so schnell sein sollte, wie die Tests vor Saisonbeginn vermuten lassen, dann wird Max Verstappen seine Chance nutzen. Der Red-Bull-Rennwagen gilt als bärenstark. Aber: Mercedes wird nichts unversucht lassen, die Vormachtstellung der vergangenen Jahre zu behaupten. Herausforderer Nr. 1, mit WM -Titelchancen.

Ferrari - Charles Leclerc (16, MON) und Carlos Sainz jr. (55, SPA) - Motor: Ferrari

Der hochtalentierte Charles Leclerc steht vermutlich wie kein anderer für die Talfahrt der großen Scuderia Ferrari in den vergangenen Jahren: 59 Grand-Prix-Teilnahmen, nur zwei Siege. Und das, obwohl es dem smarten Monegassen in kürzester Zeit gelang, dem viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel den Rang im Team abzulaufen. Das Auto mit dem springenden Pferd auf der Nase gibt nicht mehr her.

Carlos Sainz jr. hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Chance, in einem namhaften Auto zu sitzen. Der Sprössling der Rallye-Ikone gleichen Namens gilt zwar ebenfalls als sehr talentiert, muss dies aber nun endgültig beweisen. Ein Achtungserfolg gelang Sainz bei den Tests, als er die drittschnellste Sonntags-Bestzeit fuhr.

Prognose: Auch 2021 wird Ferrari allenfalls als "Best of the rest" in Erscheinung treten - und gerade dort, im Mittelfeld, ist die Konkurrenz deutlich stärker geworden. Womöglich fällt bei Ferrari der bei Red Bull beschriebene "Doping"-Effekt aus: Während Verstappen dort einen starken Teampartner bekommen hat, könnte Leclercs neuer Kollege genau diese Stärke vermissen lassen, wodurch auch Leclercs Performance absinken könnte. 2021 könnte für Ferrari der tiefere Tiefpunkt in der Renngeschichte werden.

