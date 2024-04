Formel 1 in China Verstappen siegt auch in Shanghai Stand: 21.04.2024 10:50 Uhr

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen fährt weiter in seiner eigenen Liga. Der Niederländer feiert beim Großen Preis von China den vierten Sieg im fünften Rennen der Saison.

Max Verstappen gewann am Sonntag (21.04.2024) zum ersten Mal in seiner Karriere den Großen Preis von China. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister rundete damit ein für ihn fast perfektes Wochenende in Shanghai beim ersten China-Rennen nach fünf Jahren mit einem weiteren souveränen Sieg vor McLaren-Fahrer Lando Norris ab, der damit den vierten Red-Bull-Doppelsieg des Jahres knapp vereitelte.

Verstappen in Shanghai vor Norris und Perez

Nur den Punkt für die schnellste Rennrunde musste Verstappen Aston Martins Fernando Alonso überlassen. Dritter nach einem von zwei Safety-Car-Phasen eingebremsten Grand Prix wurde Sergio Perez im zweiten Red Bull.

Verstappen holte sich in diesem Jahr bislang alle Pole Positions und auch Siege - bis auf einen: Beim Großen Preis von Australien schied er wegen eines Defekts in Führung liegend aus.

Der aktuelle Formel-1-Dominator hatte bereits am Samstag das erste Sprintrennen der Saison gewonnen und sich anschließend auf dem Shanghai International Circuit die Pole Position gesichert. Für den Niederländer war es dann der vierte Erfolg im fünften Grand Prix des Jahres, wodurch er seine WM-Führung weiter ausbaute.

Verstappen nicht zu bremsen - auch nicht durch zwei Safety-Car-Phasen

Verstappen erwischte von der Pole einen starken Start und setzte sich zügig ab. Der Regen, der dem Weltmeister und seinem Red Bull am Freitag im Sprint-Qualifying noch so zugesetzt hatte, blieb aus. Auf trockener Strecke war er nicht zu gefährden. Nach 13 von 56 Runden führte Red Bull bei seinen Fahrern unmittelbar nacheinander perfekte Boxenstopps durch, auch auf den harten Reifen diktierte Verstappen gleich wieder das Tempo. Nach nur sechs weiteren Runden überholte er Norris, der noch nicht gestoppt hatte, und lag wieder in Führung.

Selbst zwei Safety-Car-Phasen, eine nach dem Motorschaden von Sauber-Pilot Valtteri Bottas und eine nach einem Auffahrunfall im hinteren Feld, konnten Verstappen nicht in Verlegenheit bringen.

Hülkenberg in den Punkterängen, Hamilton weiter mit Frust

Für Nico Hülkenberg reichte es im Haas erneut zu einem Punkt. Der Rheinländer wurde Zehnter.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der nach verpatztem Qualifying nur von Position 18 gestartet war, fuhr mit seinem Mercedes zumindest noch auf Rang neun nach vorne und betrieb etwas Schadensbegrenzung. Seine letzte Saison beim Rennstall vor dem Wechsel zu Ferrari bleibt verkorkst.

Der aus Shanghai stammende Zhou Guanyu ging vor ausverkauften Rängen als Vierzehnter leer aus, der Sauber-Pilot ist in dieser Saison weiter ohne WM-Punkt.