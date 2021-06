Formel 1 - Saison mit 22 Rennen beginnt in Bahrain

Beginnen sollte die Jagd nach dem WM-Titel am 21. März in Australien, doch coronabedingt wurde das Rennen aufs Ende der Saison verschoben. Das Erste Rennen wird eine Woche später in Bahrain gestartet werden. Das Finale ist für den 12. Dezember in Abu Dhabi vorgesehen.

Kein Rennen in Deutschland

Ein Heimrennen in Deutschland für Vettel, der von Ferrari zu Aston Martin wechselt, und Haas-Rookie Schumacher wird es wie erwartet nicht geben. Dafür rückt das höchst umstrittene Rennen in Saudi Arabien (5. Dezember) ins Programm, zudem kommt mit dem niederländischen Zandvoort (5. September) ein Rückkehrer nach 36 Jahren Abstinenz hinzu.

Die Rennen 2021 im Überblick:

28. März: Sakhir (Bahrain)

18. April: Imola (Italien/Emilia Romagna)

2. Mai: Portimao (Portugal)

9. Mai: Barcelona (Spanien)

23. Mai: Monte Carlo (Monaco)

6. Juni: Baku (Aserbaidschan)

20. Juni: Le Castellet (Frankreich)

4. Juli: Spielberg (Österreich)

18. Juli: Silverstone (Großbritannien)

1. August: Budapest (Ungarn)

29. August: Spa (Belgien)

5. September: Zandvoort (Niederlande)

12. September: Monza (Italien)

26. September: Sotschi (Russland)

3. Oktober: noch nicht entschieden

10. Oktober: Suzuka (Japan)

24. Oktober: Austin (USA)

31. Oktober: Mexiko-Stadt (Mexiko)

7. November: Sao Paulo (Brasilien)

21. November: Melbourne (Australien)

5. Dezember: Dschidda (Saudi-Arabien)

12. Dezember: Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate)

sid | Stand: 27.06.2021, 22:40