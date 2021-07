Das erste Formel-1-Rennen im Ostblock - ein großes Abenteuer für viele Fans aus der DDR

Am 10. August 1986 fand nahe der ungarischen Hauptstadt Budapest das erste Formel-1-Rennen hinter dem Eisernen Vorhang statt. Damals war dies eine Sensation und zugleich für viele Motorsportfans aus der DDR die allererste Chance in ihrem Leben, bei einem Formel 1-Lauf live dabei zu sein. Denn das Regime in Ost-Berlin hatte mit dem Mauerbau am 13. August 1961 und dem Ausbau der Todesgrenze die Reisemöglichkeiten in den Westen unmöglich gemacht.

Formel 1-Pilot Ayrton Senna (2. von links) 1986 auf dem Hungaroring in der Box mit seinem Lotus-Renault-Team und dem Autor (3. von links)

Ostdeutsche Formel-1-Fans pilgern nach Budapest

Tausende Motorsportfans auch aus der DDR , darunter auch der Autor dieses Beitrages, hatten sich damals auf den Weg in das "sozialistische Bruderland" gemacht, um die sogenannte Königsklasse des Automobilrennsports endlich hautnah zu erleben. Davor jedoch waren etliche Schikanen des DDR -Staates zu umkurven.

Wochen vor dem Reisetermin musste bei der Volkspolizei ein Visum beantragt werden - und längst nicht jeder bekam eines. Bei der DDR-Staatsbank konnte man dann zu einem Tagessatz von dreißig Ostmark pro Person für die im Visum genehmigte Aufenthaltsdauer ungarische Forint erwerben. Damit kam man nicht sonderlich weit, da Unterkunft und Verpflegung davon bestritten werden mussten.

Teure Tickets

Viele Ostdeutsche richteten sich damals auf den spartanisch bestückten Campingplätzen rund um den neuerbauten Hungaroring ein. Andere schliefen in ihrem Trabant, Wartburg, Lada oder in einer Garage im Dörfchen Mogyoród, nahe der Rennstrecke. Lebensmittel wurden aus der Heimat mitgebracht, um etwas ungarisches Geld für beliebte Mitbringsel, etwa eine Led Zeppelin-Schallplatte, übrig zu haben.

Eintrittskarte vim Grand Prix am 10. August 1986 in Ungarn

Eine Eintrittskarte auf der Start/Ziel-Tribüne war nahezu unbezahlbar, selbst die Tickets für Trainingsläufe schmälerten das Budget beträchtlich. Etliche Fans aus der DDR sprangen deshalb einfach über den Zaun des Ovals. So war es doch noch möglich, den PS-starken Boliden recht nahe zu kommen, ob nun auf der Zielgeraden, direkt an der Rennpiste oder im Fahrerlager. Die ungarischen Einlasser und Streckenposten drückten meist großzügig beide Augen zu. Studentenausweise des Arbeiter- und Bauernstaates halfen dabei.

Nah dran

Ein junger Autoschlosser aus dem thüringischen Gera verdingte sich während der Renntage als Helfer in den Boxengaragen und bekam so tiefe Einblicke in die High-Tech-Welt des "Klassenfeindes". Die damalige Turbo-Motorengeneration brachte es auf bis zu 1200 Pferdestärken.

Fotos mit Ayrton Senna, Nelson Piquet und Niki Lauda

Es kam zu interessanten Begegnungen im Fahrerlager und in der Boxengasse. Damals gab es noch keine Chipkarten und elektronischen Tore, so stellte der Zugang zu den Garagen noch keine Schwierigkeit dar. Schnappschüsse mit den Piloten wie Nelson Piquet, Ayrton Senna, Gerhard Berger, Nigel Mansell sowie dem Offiziellen Niki Lauda, der damals als Experte für das ZDF das Rennen mitkommentierte, waren beliebte Souvenirs.

Als Ayrton Senna nach dem ersten Trainingstag mit seinen Renn-Ingenieuren noch kleine Änderungen an Motor und Fahrwerk seines 540 Kilogramm leichten Lotus-Renault abstimmte, verfolgten das in der Box einige Fans aus Thüringen aus unmittelbarer Nähe.

Formel 1-Pilot Nigel Mansell (Mitte) im Fahrerlager des Hungarorings mit dem Autor (links) und Kumpel Uwe

Devisen und der Bau der Rennstrecke

Der Hungaroring, eine vier Kilometer lange Rennpiste, war 1985 nahe Budapest in nur wenigen Monaten Bauzeit aus dem Boden gestampft worden. Eingefädelt hatten das Formel 1 Event der Exilungar und TV-Manager Tamás Rohonyi, der Generalsekretär des Ungarischen Automobilklubs Tibor Balogh gemeinsam mit dem damaligen Formel 1-Boss Bernie Ecclestone aus England. Die Kritik an den für Ostler schier unerschwinglichen Eintrittspreisen nahm der kühl kalkulierende Formel-1-Chef Ecclestone mit mäßigem Interesse entgegen.

Das Politbüro in der Donaumetropole hatte dem "kapitalistischen" Spektakel zugestimmt, um harte Devisen einzunehmen – eine Fehlkalkulation, wie es heißt: Aufgrund der hohen Rechtekosten für die Ausrichtung des Grand Prix soll der Grand Prix in Budapest bis heute ein Zuschussgeschäft sein.

Der Verlauf des Rennens und die Schnüffler

Den Premieren-Grand Prix 1986 auf dem Hungaroring gewann der Brasilianer Nelson Piquet auf Williams-Honda, vor seinem Landsmann Ayrton Senna und dem Briten Nigel Mansell. Besonders die spektakulären Überholmanöver von Piquet und Senna, die sich einen harten Zweikampf bei über 30 Grad Sommerhitze in Ungarn lieferten, sind vielen in Erinnerung geblieben.

Siegerehrung beim Premieren-Grand Prix 1986 in Budapest mit Sieger Nelson Piquet

Weit über 200.000 begeisterte Zuschauer verfolgten das Spektakel am Renntag. An den Trainingstagen kamen rund 180.000 Menschen. Während sogar das sowjetische Fernsehen das Rennen live zeigte, ignorierte das DDR -Staatsfernsehen das Event.

Die Schnüffler von DDR -Stasi-Minister Erich Mielke indes beobachteten mit großem Argwohn das Geschehen in Ungarn. Trotz zahlreich stationierter DDR -Stasi-Offiziere und Spitzel während der Sommermonate auf Ungarns Touristen-Campingplätzen am Balaton, Budapest und rund um den Hungaroring konnten die Kontakte von Ostdeutschen mit sogenannten "Bürgern des kapitalistischen Auslands" nicht verhindert werden.

Diese Treffen ließen uns für wenige Tage die Todesgrenze und das Gefühl des Eingemauertseins in der DDR vergessen. Die deutsche Einheit wurde damals schon gelebt. Der ungarische Geheimdienst sträubte sich zunehmend, die Stasi bei ihren Observationen von DDR -Touristen zu unterstützen. Kurz nach dem vierten Formel-1-Grand Prix in Budapest im August 1989, öffnete Ungarn auch für die Menschen aus der DDR die Grenzen zu Österreich – die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung nahm ihren Lauf.

