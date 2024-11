Starke Regenfälle Formel 1 - Qualifying auf Sonntagfrüh verschoben Stand: 02.11.2024 21:04 Uhr

Heftige Regenfälle haben das Qualifying zum Grand Prix in Sao Paulo/Brasilien am Samstag unmöglich gemacht, es wurde auf Sonntag verschoben.

Nachdem der eigentliche Start um 19.00 Uhr deutscher Zeit mehrfach verschoben wurde, teilten die Rennkommissare um 20.45 Uhr mit, dass das Qualifying auf Sonntagmorgen verlegt wird. Zuletzt gab es das 2019 in Japan, als das Qualifying wegen eines Taifuns verschoben werden musste.

Auch Sonntag hohe Regenwahrscheinlichkeit

Allerdings ist auch die Vorhersage für Sonntag ähnlich bis noch schlechter mit einer äußerst hohen Regenwahrscheinlichkeit.

Was passiert, wenn dann auch nicht gefahren werden könnte, ist nicht bekannt. Der Große Preis von Brasilien ist das dritte Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden, los war es in Austin gegangen, weiter in Mexiko-Stadt. Bis zum nächsten Grand Prix, der in Las Vegas stattfindet, sind es drei Wochen.

Drei Rennwochenenden stehen insgesamt nach Brasilien noch an. Im Klassement führt Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull mit 44 Punkten vor Lando Norris im McLaren.

Norris gewinnt Sprintrennen

Der Brite hatte seinen Rückstand um drei Punkte verkürzt durch einen Sieg im Sprintrennen von São Paulo vor der geplanten Qualifikation - da war es noch trocken gewesen. McLaren-Teamkollege Oscar Piastri hatte Norris - wie angekündigt - den Sieg überlassen. Der Australier war von der Pole gestartet und hatte bis kurz vor Schluss auch die Führung inne, ehe er Norris überholen ließ. Dritter wurde Charles Leclerc.

Der Ferrari-Pilot rückte nachträglich auf Rang drei vor, nachdem Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull eine Fünf-Sekundenstrafe wegen eines Regelverstoßes am Ende einer virtuellen Safety-Car-Phase bekommen hatte. Er fiel von Rang drei auf Platz vier zurück.