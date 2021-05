Formel 1 - Leclerc in Monaco auf der Pole Position

Der 23-Jährige setzte sich im vermeintlich wichtigsten Qualifying des Formel-1-Jahres im Fürstentum vor Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull und Mercedes-Pilot Valtteri Bottas (Finnland) durch.

Den Ferrari in die Leitplanke gesetzt

Der Monegasse setzte seinen Ferrari auf der letzten schnellen Runde allerdings in die Leitplanke. "Es ist eine Schande, in der Mauer zu landen. Trotzdem bin ich glücklich über meine erste Runde und diese Pole" , sagte Leclerc: "Morgen werden die Punkte aber erst vergeben. Bisher hatte ich hier immer sehr viel Pech, also warten wir ab."

Notwendige Reparaturmaßnahmen könnten noch eine Rückversetzung in der Startaufstellung bedeuten. Leclerc selbst ging nach der Zeitenjagd von einem Getriebewechsel aus, dieser würde eine Fünf-Plätze-Strafe nach sich ziehen.

Die Entscheidung soll erst am Renntag fallen. Eine erste Inspektion erbrachte nach Angaben des italienischen Rennstalls keine "ernsthaften Schäden" am Getriebe durch den Unfall gegen Ende der Qualifikation.

Hamilton enttäuscht

Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) enttäuschte im anderen Silberpfeil als Siebter, der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel im Aston Martin erreichte Rang acht und damit sein bisher bestes Ergebnis des Jahres. Mick Schumacher geht im Haas vom Ende des Feldes ins fünfte Saisonrennen am Sonntag (23.05.2021).

Unfall im Training

Der Rookie konnte nicht am Qualifying teilnehmen, nachdem er seinen Boliden bei einem Crash im Abschlusstraining zerstört hatte. "Es ist sehr ärgerlich" , sagte Schumacher: "Es wäre eine gute Chance gewesen, mit Williams zu kämpfen. Es tut mir einfach nur leid fürs Team. Aber wir haben noch das Rennen, das wird sehr interessant hier. Wir haben eine gute Idee, was mögliche Strategien für morgen angeht."

