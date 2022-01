Fia nach Formel-1-Eklat: Safety-Car-Einsatz auf Prüfstand

Die Resultate der detaillierten Analyse sollen dann im Februar der Formel-1-Kommission dargelegt und Entscheidungen darüber am 18. März bei einer Sitzung des sogenannten World Motor Sport Council in Bahrain vor dem Saisonauftakt getroffen werden.

Treffen zwischen Ben Sulayem und Toto Wolff

Die Mitteilung kam am selben Tag, an dem die britische Zeitung "Daily Mail" von einem bevorstehenden Treffen zwischen Ben Sulayem und Mercedes-Teamchef Toto Wolff berichtete. Der Ausgang des Gesprächs an diesem Freitag soll demnach auch mitentscheidend für die weitere Karriere von Lewis Hamilton sein.

Der mittlerweile 37 Jahre alte Brite war der Hauptleidtragende einiger Entscheidungen von Rennleiter Michael Masi während einer Safety-Car-Phase beim Grand Prix auf dem Yas Marina Circuit gewesen. Hamilton hatte im Mercedes seinen achten Titel verpasst, stattdessen hatte sich Max Verstappen im Red Bull dank eine Überholmanövers in der letzten Runde und unmittelbar nach dem Ende der Safety-Car-Phase erstmals die Weltmeisterschaft gesichert.

