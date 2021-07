Sprintrennen - die große Innovation in Silverstone

"Neu", "innovativ", "mehr Action auf der Strecke" - die Formel 1 hat sich wirklich alle Mühe gegeben, Vorfreude auf dieses irgendwie ja historische Wochenende in Silverstone zu schüren. Erstmals in der Geschichte der Königsklasse entscheidet ein Sprint-Rennen über die Startaufstellung, auf 100 Kilometern kämpfen die Piloten am Samstag (17.07.21, 17.30 Uhr) um die Pole Position.

Blöd nur, dass die Fahrer bislang nicht so recht einstimmen wollen in dieses Loblied. Das gilt besonders für den Wortführer. Er habe nicht die größten Hoffnungen, sagt Lewis Hamilton, "wahrscheinlich wird es eine Prozession. Vielleicht gibt es ein paar Überholmanöver, aber es wird eher nicht besonders spannend sein."

Dreimal Sprintrennen in der Saison

Für den Rekordweltmeister ist das, was bei seinem Heimrennen passieren wird, vorerst nicht mehr als ein Experiment: Insgesamt dreimal soll es in diesem Jahr durchgeführt werden, auch in Monza und bei einem der Übersee-Rennen sind Sprint-Qualifyings geplant. Danach wird analysiert, ob das Format zukunftstauglich ist.

Das Rennwochenende wird dafür erheblich umgebaut. Nur ein freies Training gibt es zum Auftakt, die zweite Freitags-Session ist bereits ein erstes Qualifying: Im gewohnten Format mit Q1, Q2, und Q3 geht es in drei Abschnitten um die Startaufstellung für den Sprint. Am Samstag steigt dann ein weiteres freies Training, anschließend folgt das Quali-Rennen.

100 km für die Startaufstellung

Ein Drittel der Grand-Prix-Distanz ist zu absolvieren, in Silverstone sind das 17 Runden, und nach etwa einer halben Stunde soll dann die Startaufstellung für den Großen Preis von Großbritannien am Sonntag (16.00 Uhr) stehen.

Aus Sicht der Formel 1 überwiegen bei diesem Ansatz die Chancen. Dient der Freitag sonst einzig der Vorbereitung, sollen nun Wettkampf-Sessions an allen drei Tagen das Wochenende aufwerten. Zudem sind die Regelhüter zuversichtlich, die Basis für 30 Minuten harten Rennsport gelegt zu haben. Während im Grand Prix etwa der Reifenverschleiß oftmals zu einer Lauertaktik führt, soll es im Sprint Vollgas über die gesamte Distanz geben.

Zum Problem für dieses ja durchaus vielversprechende Format könnte aber die Fallhöhe werden: Wer im Sprint zu viel riskiert, könnte ausscheiden oder weit zurückfallen - und sich damit gleich auch den Grand Prix ruinieren.

Der Zeitplan von Silverstone:

Freitag, 16. Juli

15.30 bis 16.30 Uhr: 1. freies Training

19.00 bis 20.00 Uhr - Qualifying für das Sprintrennen im gewohnten Format (Q1, Q2, Q3)

Samstag, 17. Juli

13.00 bis 14.00 Uhr - 2. freies Training

17.30 bis 18.00 Uhr - Qualifying als Sprint-Rennen über 17 Runden

Sonntag, 18. Juli

16.00 bis 18.00 Uhr - Rennen über 52 Runden

sid | Stand: 14.07.2021, 12:27