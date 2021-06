Freies Training in Spielberg - Verstappen vorn - Hamiltons Zeit gestrichen

WM-Spitzenreiter Max Verstappen ging in Österreich erstmals als Favorit an den Start und legte beim Auftakt zum Großen Preis der Steiermark am Freitag (25.06.2021) gleich zwei Trainingsbestzeiten hin.

Der 23-Jährige fuhr in Spielberg in beiden Übungseinheiten am schnellsten, spürte aber schon beim Training den Druck seines WM-Rivalen Lewis Hamilton. Der Mercedes-Star hätte eigentlich am Nachmittag knapp vor seinem Herausforderer gelegen. Weil Hamilton zwischenzeitlich allerdings zu weit von der Strecke abgekommen war und damit gegen die Regeln verstieß, wurde die Bestzeit des siebenmaligen Champions gestrichen.

Vettel erneut stark

Am Ende lag der Engländer als Vierter inmitten einer bunten Verfolgergruppe, zu der sich auch Sebastian Vettel noch zählen durfte. Der Heppenheimer holte den starken sechsten Platz und landete dabei auch vor Sergio Perez (9.) im zweiten Red Bull und Valtteri Bottas (12.). Für Neuling Mick Schumacher reichte es im unterlegenen Haas-Rennwagen nur zu Rang 17.

Bottas, der bei Mercedes um eine Vertragsverlängerung fährt, erlebte einen weiteren unglücklichen Arbeitstag im schwarzen Silberpfeil. Nach einem Reifenwechsel verlor Bottas die Kontrolle über das Heck seines Boliden, das Auto drehte sich in der Boxengasse rasant, ein ebenso seltener wie gefährlicher Vorfall.

Vettel hofft auf Regen in Spielberg

Möglich, dass einer der Reifen nicht die erwartete Temperatur hatte, oder auch, dass feuchter Asphalt eine Rolle spielte. Denn vereinzelt waren in Spielberg schon am Freitag Regentropfen gefallen, besonders zu Beginn der zweiten Session sorgte sogar dieser leichte Niederschlag für zahlreiche Ausflüge einiger Piloten. Auch für Samstag und Sonntag ist wechselhaftes Wetter angekündigt. " Ganz schön " wäre ein bisschen Regen, hatte Vettel vor dem Training gesagt, denn dieser dürfte das Feld durcheinanderwürfeln.

Verstappen fordert Hamilton weiter heraus

Red Bull geht nach drei Siegen aus den vergangenen drei Rennen auch als Favorit in das erste von zwei Österreich-Gastspielen. Verstappen hat vor dem achten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uh) dabei zwölf Punkte Vorsprung auf Hamilton. Im Vorjahr konnte der Brite ebenso einmal gewinnen wie sein Teamkollege Valtteri Bottas, 2018 und 2019 hatte Verstappen auf der Hausstrecke von Red Bull triumphiert. Sowohl Hamilton als auch Verstappen könnten mit einem weiteren Erfolg mit Rekordsieger Alain Prost (3) gleichziehen.

dpa | Stand: 25.06.2021, 16:52