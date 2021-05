Formel 1 - Verstappen fährt Bestzeit im Abschlusstraining

Dritter wurde Hamiltons Teamgefährte Valtteri Bottas. Für die Qualifikation am Samstagnachmittag (01.05.2021) deutet sich damit erneut ein enges Duell zwischen dem WM -Zweiten Verstappen, der zuletzt das Rennen in Imola gewonnen hatte, und Titelverteidiger Hamilton an. Der Brite peilt dann seine 100. Pole Position in der Formel 1 an.

Vettel erneut schwach

Erneut große Mühe mit seinem Aston Martin hatte Sebastian Vettel. Der 33-Jährige kam bei windigen und rutschigen Bedingungen auf dem Autódromo Internacional do Algarve nicht über Platz 18 hinaus.

Vettel war damit auch langsamer als Neuling Mick Schumacher. Der 22-Jährige steuerte seinen Haas auf Rang 15.

Beyer | Stand: 01.05.2021, 14:56