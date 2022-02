Schumacher-Rennstall ohne Werbung für russische Sponsoren

Das Team mit dem deutschen Piloten Mick Schumacher und dem russischen Fahrer Nikita Masepin verzichtet auf die Werbung durch Hauptsponsor Uralkali in den russischen Nationalfarben.

Masepins Vater Dmitri ist Mehrheitseigentümer des russischen Bergbauunternehmens. Haas schrieb in seiner Mitteilung, dass es zunächst nach Abstimmung mit den Teampartnern keinen weiteren Kommentar gebe.

Der US-Rennstall mit russischem Geldgeber steht nach der Eskalation durch den Angriff Russlands auf die Ukraine besonders im Blickpunkt. Es sei "schrecklich in vieler Hinsicht", sagte Mick Schumacher in Barcelona. Er habe mit Nikita Masepin über die Krise selbst nicht gesprochen.

Für den 25. September ist das Rennen in Russland in diesem Jahr geplant. Bevor ab 2023 in St. Petersburg gefahren wird, startet die Formel 1 noch einmal im ehemaligen Winter-Olympia-Ort Sotschi. Die Rennserie beobachte die sehr fließenden Entwicklungen wie viele andere genau, hieß es in einer Stellungnahme der Formel 1. Zum jetzigen Zeitpunkt habe man keinen weiteren Kommentar zu dem für September geplanten Rennen.

Quelle: dpa