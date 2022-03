Neuer Aston-Martin-Teamchef lobt Vettel als "Topmann"

"Unsere Aufgabe besteht darin, ihm eine leistungsfähige Struktur zu liefern", sagte der Luxemburger Krack bei einer Medienrunde. Dann bestehe die Chance, "ihn für länger zu behalten". Vettel hatte im September 2020 seinen Wechsel von Ferrari zum englischen Werksteam verkündet. Der Vertrag gilt der Mitteilung zufolge für "2021 und darüber hinaus".

Krack: "Besondere Verbindung"

Den 34-jährigen Heppenheimer kennt Krack seit den gemeinsamen Zeiten bei BMW-Sauber. Vettel drehte Ende August 2006 in Istanbul an einem Freitag seine ersten Trainingsrunden in der Königsklasse des Motorsports, Krack war damals Chefingenieur. "Wir waren früher sehr eng und ich habe den Eindruck, dass wir wieder sehr eng sein werden", sagte Krack, der von einer "besonderen Verbindung" zum zweiten Fahrer neben dem Kanadier Lance Stroll sprach.

Entwicklung des Rennstalls steuern

Vettel habe eine "riesige Erfahrung" und sei ein cleverer Typ. "Wir haben fahrerisch einen Topmann", betonte Krack, der den zu Alpine gewechselten Otmar Szafnauer ablöste. "Er weiß genau, was er braucht, um schneller zu werden." Vettel könne auch die Entwicklung des Rennstalls steuern.

Quelle: dpa