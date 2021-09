Auch in Sotschi: Die Formel 1 von ihrer spannenden Seite

Im Titelkampf bleibt es bis zum Ende knapp

Zwei Punkte Vorsprung nach 15 Saisonrennen geben keine Sicherheit. Hamilton bleibt in den verbleibenden sieben Saisonläufen gefordert und kann sich keine Fehler leisten. Obwohl Max Verstappen am Sonntag (26.09.2021) in Sotschi nach einer Motorenstrafe als Letzter gestartet war, fuhr er in seinem Red Bull noch auf Rang zwei nach vorne und verlor so nur sieben Punkte.