Besser hätte es für den 24 Jahre alte WM-Herausforderer bisher beim Grand Prix vor der eigenen Haustür nicht laufen können, er startet von der Pole. Allerdings ist Leclercs Pechsträhne in Monaco beängstigend, in seiner Formel-1-Karriere kam er dort noch nie ins Ziel. Doch nicht nur deswegen dürfte sich der Blick an die Côte d'Azur lohnen (15.00 Uhr).

Regen kann für F1 in Monaco unbekannte Variable sein

Eigentlich lauert die größte Gefahr in Monaco Zentimeter neben den Autos: Leitplanken. Diesmal aber könnte es einen weiteren Faktor geben: Regen - und das bei einem Kurs, der eh keinen Ausrutscher, keinen Verbremser, keinen Fehler verzeiht.