Formel 1: 50.000 Euro Strafe für WM-Spitzenreiter Verstappen

Die Rennkommissare sahen es beim Grand Prix von São Paulo als erwiesen an, dass der 24-Jährige regelwidrig das Heck seines Red Bull und vor allem das seines Mercedes-Rivalen Lewis Hamilton während der technischen Abnahme am Freitag (12.11.2021) berührt hatte.

"E rhebliches Schadenspotenzial "

"Den Stewards ist klar, dass es zur Gewohnheit der Fahrer geworden ist, die Autos nach dem Qualifying und den Rennen zu berühren", schrieben die Rennkommissare am Samstag. "Diese allgemeine Tendenz wurde als zum größten Teil harmlos angesehen und wurde daher nicht einheitlich geahndet. Dennoch handelt es sich um einen Verstoß gegen die Parc-Fermé-Regelung und hat ein erhebliches Schadenspotenzial." Verstappen habe bei der Berührung an Hamiltons Wagen aber nichts signifikant verstellt.

Der Niederländer war nach der Startplatzjagd am Freitag dabei zu sehen gewesen, wie er den Heckflügel seines Autos berührte und danach auch den Flügel am Mercedes von Hamilton. Die Stewards werteten dafür auch ein Fan-Video aus. Verstappen und ein Red-Bull-Vertreter wurden angehört. In der Gesamtwertung liegt der Niederländer vor den vier letzten Rennen der Saison 19 Punkte vor Hamilton.

dpa | Stand: 13.11.2021, 17:56