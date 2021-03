Sie fahren wieder. Die Formel 1 startet in Bahrain in die neue Saison, einem Königreich im Persischen Golf. Einer der etwa 1,6 Millionen Einwohner ist Mohammed Ramadhan.

Er sitzt in der Todeszelle, weil er einen Polizisten getötet haben soll. Menschenrechtsorganisationen sagen, das Geständnis sei unter Folter erzwungen worden.

Gegen Herrscher protestiert - jetzt im Gefängnis

Mohammed Ramadhan ist einer, der sich für mehr Demokratie eingesetzt hat und gegen die Herrschenden protestierte. Dass einer wie er im Gefängnis landet und um sein Leben fürchten muss, sei kein Einzelfall.

Solche Fälle hätten ein Muster, sagte Sayed Ahmed Alwadaei zur Sportschau. Der Fall von Mohammes Ramadhan sei auch zu vergleichen mit dem des Fußballers Hakeem al-Araibi, über den das WDR -Magazin "Sport inside" eingehend berichtete.

Dramatischer Appell

Der Bahrainer Alwadaei lebt im Exil in England und ist einer der Direktoren des Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD). Die Menschrechtsorganisation schickte am Donnerstag (25.03.2021) mit Unterstützung von Opfern und Vertretern anderer Gruppen wie Human Rights Watch einen dramatischen Appell an die Verantwortlichen der Motorsportserie.

"Die Formel 1 steht am Scheideweg. Ist sie nur ein Milliardengeschäft, oder ist sie ein Milliardengeschäft, das sich auch für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzt?" , fragte Paul Scriven in einer vom BIRD organisierten Videokonferenz. Der britische Abgeordnete der Liberaldemokraten forderte: "Die Formel 1 muss eine Entscheidung treffen."

Ahmed fleht Hamilton an - Weltmeister verspricht Hilfe

Botschaft per Bild: Ahmed Ramadhan

Dazu wurde ein Video von Ahmed Ramadhan eingespielt. Der elf Jahre alte Junge ist der Sohn des zum Tode verurteilten Mohammed. "Ich war vier Jahre alt, als mein Papa mich zuletzt aus der Schule abgeholt hat. Jetzt habe ich ihn seit einem Jahr wegen Corona nicht mehr im Gefängnis besuchen können" , so Ahmed. Die Hoffnung, dass er seinen Vater irgendwann lebendig und in Freiheit sehen wird, ruhen auch auf Lewis Hamilton.



Dem Weltmeister der Formel 1 schrieb Mohammed Ramadhan einen Brief, Ahmed malte ihm ein Bild, auf dem er flehte: "Lewis, bitte rette meinen Vater!"

Nach dem letzten Rennen der vergangenen Saison in Abu Dhabi bestätigte Hamilton, dass er den Brief erhalten habe. Der siebenmalige Weltmeister versprach Hilfe: "Da ist im Hintergrund sicher einiges zu tun, und ich werde dafür sorgen, dass es nicht unbemerkt bleibt."

Die Familie Ramadhan, mit ihr viele weitere politische Gefangene in Bahrain und Aktivisten hoffen, dass Hamilton vor einem Millionenpublikum auf die katastrophale Menschenrechtslage in Bahrain aufmerksam machen wird.