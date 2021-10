DTM - Götz siegt, aber Lawson vor der Krönung

"Ich bin froh, dass ich meinen Vorsprung noch ein bisschen ausbauen konnte" , sagte Lawson nach dem Rennen. "Es ist aber alles noch sehr eng. Es wird nochmal ein harter Kampf."

Turbulentes Rennen mit vielen Zweikämpfen

Die nur 2,3 Kilometer lange Traditionsstrecke am Nürnberger Zeppelinfeld war wie so oft die Bühne für ein turbulentes DTM -Rennen mit vielen Zweikämpfen.

Der von Platz zwei gestartete van der Linde verbremste sich beim Angriff auf Pole-Setter Lawson in der ersten Kurve, am Ausgang der Passage kam es zur Berührung der Titelkandidaten. Der gebürtige Franke Götz schlüpfte durch und diktierte in der Folge sein Heimrennen.

Lwason räumt Ellis ab - und bleibt straflos

Auch Lawson war nicht zimperlich, der Youngster räumte in der 22. Runde den Schweizer Mercedes-Piloten Philip Ellis an dessen 29. Geburtstag aus dem Weg. Die Rennkommissare bewerteten das harte Manöver als nicht strafwürdig - van der Linde war deswegen im Nachgang wütend: "Schade für den Sport" , sagte er. Wegen einer ähnlichen Aktion hatte van der Linde am Hockenheimring eine Strafe erhalten.

Bislang jüngster DTM-Champion ist Pascal Wehrlein. Der Worndorfer holte sich 2015 in Hockenheim einen Tag vor seinem 21. Geburtstag den Titel. Lawson ist am Sonntag 19 Jahre und 241 Tage alt.

sid/dpa/red | Stand: 09.10.2021, 15:40