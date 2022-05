Fünfkampf-Weltverband protegiert russischen Armeeklubfunktionär

Sein Vorschlag im in englischer Sprache verfassten Brief liest sich in der Übersetzung wie eine Verhöhnung der Antragsteller: " Es bleibt Ihr Recht, diese Personen direkt anzuschreiben und ihren Rücktritt zu fordern, aber bitte bedenken Sie, dass sie erst auf dem nächsten UIPM -Kongress ersetzt werden können, wie es in Artikel 15.1 der UIPM -Statuten heißt. " Erst auf erneutes Drängen der Antragsteller ließ er seinem Beschluss eine Art demokratische Bestätigung folgen: Der Vorstand stimmte über die Frage ab – und lehnte den Antrag der Nationalverbände ab, einstimmig.

Aufsichtsrat des Armeesportklubs ZSKA

Dabei legt gerade eine Personalie in der UIPM besonders dringenden Handlungsbedarf nahe: Der Russe Aminow ist einer von Schormanns Vizepräsidenten. Der Oligarch, dem ein großes Transportunternehmen mehrheitlich gehört, pflegt besonders enge Beziehungen zu Russlands obersten Kriegstreibern. Von Putin selbst bekam Aminow einen Orden, Putins Verteidigungsminister Sergej Schoigu berief Aminow in den Aufsichtsrat des Armeesportklubs ZSKA , da sitzt er nun neben den beiden Stellvertretern Schoigus.

Der dänische Verbandspräsident Benny Elmann-Larsen blickt auf eine ebenso lange Vergangenheit im Modernen Fünfkampf zurück wie Klaus Schormann. Er erinnert sich wie Aminow vor gut zehn Jahren in der UIPM in Amt und Würden kam: " Da war es deutlich so, dass Klaus schon ziemlich unter Druck stand, seine Position zu verlieren. Es standen Leute bereit, die darauf warteten, ihn als Präsidenten zu ersetzen ", sagt Elmann-Larsen: " Aber das hat er dadurch überlebt, dass er am nächsten Tag eine fünfte Vize-Präsidenten-Position eingeführt hat und sie Aminow gegeben hat. So hat er Stimmen auf seine Seite rücken können. "

Hey, Big Spender

Aminow macht kein Hehl daraus, wie er sich in der UIPM Rückendeckung sichert: mit Geld. Sein Jahresreport zum Kongress liest sich wie eine Aneinanderreihung von Spendenquittungen: Mit seinem Privatvermögen habe er in Moskau ein Fünfkampf-Museum aufgebaut. Er finanziere Turniere komplett, bei dem die sonst nicht verwöhnten Fünfkämpfer sogar neben voller Kostenübernahme auch noch Preisgeld bekommen. Und vor allem greife er mit seinen Ersparnissen südamerikanischen Verbänden unter die Arme. Um mit Sicherheit zu wissen, ob das Entwicklungshilfe oder Stimmenkauf ist, müsste man das Abstimmungsverhalten der Begünstigten kennen. Tatsächlich kommt es darauf nicht mehr an: Weil schon der Anschein schlecht ist, verbietet der Wahlkodex solches Verhalten für Wahlpositionen.