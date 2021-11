Zuhörer in NRW kannten Tobias Schäfer viele Jahre lang vor allem aus der 1Live Morgenshow. Mittlerweile ist er auch im Team der Sportschau.

Nachdem er im Februar 2020 erstmals für den Sport im ARD-Morgenmagazin auftrat, moderiert er seit dem Sommer 2021 die Sportschau am Freitagabend in One mit den Spielen der 2. Bundesliga. Und er ist im Podcast "Sportschau Bundesliga Update" zu hören.

Stand: 15.11.2021, 11:38