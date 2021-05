Surf-WM - die beiden Träume des Leon Glatzer

Video: Diskuswerfer Jasinski in Topform - Harting noch nicht

Sportschau. . 01:20 Min. . Das Erste.

Diskuswerfer Daniel Jasinski wirft beim SoleCup in Schönebeck in Sachsen-Anhalt deutsche Jahresbestleistung. Bei den anstehenden deutschen Meisterschaften geht es auch um die Olympia-Startplätze in Tokio. | video