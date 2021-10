Sportschau Thema: Peking 2022 - Menschenrechtsverletzungen in China

Sportschau. . 05:23 Min. . Verfügbar bis 10.10.2022. Das Erste.

Vor den Winterspielen 2022 in Peking werden die Rufe nach einem Boykott lauter. Es ist nicht das erste Mal, dass China vor olympischen Spielen in der Kritik steht. Die ganze "Sportschau Thema"-Sendung ("Milliarden statt Moral") findet ihr in der ARD Mediathek und auf sportschau.de.