Video: Synchronspringen - Punzel und Hentschel sichern sich Olympiaticket

Sportschau. . 03:01 Min. . Das Erste.

Tina Punzel und Lena Hentschel haben sich beim Synchronsprung-Weltcup in Tokio die Teilnahme an den Olympischen Spielen gesichert - und gehörten so zu den ersten Athletinnen, die sich mit den Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort vertraut machen konnten. | video